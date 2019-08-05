Финскую визу в упрощенном порядке можно получить до конца августа

1 сентября 2019 года вступают в силу новые требования для получения финской визы. В упрошенном порядке подать заявление можно до 30 августа. Процедура займет около трех недель.

Так, при подаче документов 5 августа, виза будет готова 26 августа — процедура получения займет 21 день. В Генеральном консульстве Финляндии подчеркивают — даты готовности документов приблизительные и не гарантируют выдачу визы в указанный срок.

1 августа власти Финляндии заявили об ужесточении визовых требований въезда в страну для россиян. Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденную бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России. Ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора, а дополнительные документы предоставлялись по запросу.

За первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч. Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена растянулся до трех недель. Ужесточение визовых требований вызвало ажиотаж большего масштаба. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра.