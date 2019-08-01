Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

Финляндия ужесточила визовые требования въезда в страну для россиян. Теперь у туристов будут запрашивать полный комплект документов — билеты и подтвержденная бронь гостиницы, план поездки, выписку с банковского счета, справку о доходах или документы, подтверждающие наличие недвижимости в России.

Изменения коснутся и туристов, въезжающих в страну по приглашению — например, с целью посещения членов семьи. Данной категории путешественников также придется предъявить справку о доходах. В свою очередь приглашения должны сопровождаться документом, подтверждающим родство. Владельцы недвижимости в зоне действия Шенгена также должны снабдить пакет документов выпиской с банковского счета.

Новые визовые требования вступят в силу с 1 сентября 2019 года. Ранее при въезде в Финляндию требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора, а дополнительные документы предоставлялись по запросу.

Напомним, за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена занимает до трех недель. В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз, что значительно упростит процедуру получения документов. Ранее России и Мальдивы договорились о взаимной отмене визового режима, а посольство США снизило стоимость визы для россиян. А еще власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России.