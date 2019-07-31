Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России

Власти Шри-Ланки начнут выдавать бесплатные визы для туристов из 50 стран, в том числе и России. Решение было принято с целью привлечь поток путешественников в страну, который упал на 70,8% после апрельской серии взрывов.

Кабинет министров Шри-Ланки согласился отменить туристические визы, стоимость которых составляет от 20 до 40 долларов, с целью привлечения потока туристов в страну. Так, новые правила будут действовать в течение 6 месяцев, после чего правительству потребуется оценить экономический ущерб, нанесенный ими.

Осуществить въезд в страну по бесплатной визе могут граждане 50 стран мира — в том числе из стран Европейского союза, Америки, Австралии, Южной Кореи, Канады, Сингапура, Новой Зеландии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Туризм был третьим по величине и самым быстрорастущим источником притока иностранной валюты в Шри-Ланку — за вычетом доходов от экспорта текстиля и одежды, туризм принес в страну 4,4 миллиарда долларов.

Напомним, в ночь католической Пасхи, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло шесть взрывов. Три из них прогремели в храмах, где совершали богослужения, остальные — в отелях столицы страны Коломбо и других частях страны. Россиян среди пострадавших или погибших нет. Позже власти установили организатора серии взрывов. Ранее Россия и Мальдивы также договорились о взаимной отмене визового режима.