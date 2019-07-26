Компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. Добраться в один из городов теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса — 18,5 евро.

Покупателям билетов на палубные места предложат разместиться на креслах в конференц-зале в носовой части судна — на 8-ой палубе. При желании можно посещать рестораны, бары, аква-зону, кинотеатр и магазины. Стоимость такого билета составит 18,5 евро, что включает в себя 5 евро за место и портовые сборы. Что касается кают на Princess Anastasia, стоимость места на двоих составит от 100 до 118 евро, на четверых — от 142 до 184 евро.

Напомним, к 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Петербург. Тогда же на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта, который сможет принимать около 3 тысяч человек даже в пиковые дни. А у «Севкабель Порта» собственный причал уже появился. К нему можно пришвартоваться на специально оборудованных двухпалубных теплоходах, которые начнут курсировать по двум маршрутам — «Балтийский круиз» и «Город-Порт».