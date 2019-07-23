Спрос на финские визы в Петербурге вырос на 39%. Срок оформления документов занимает до трех недель

За первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч. Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена занимает до трех недель.

Петербуржцы отмечают, что готовую шенгенскую визу приходится ждать на два-три дня дольше срока, указанного на сайте консульства и в визовых центрах. Заявители получают документы в среднем спустя 15-19 дней после подачи документов. В Генконсульстве Финляндии возросший спрос подтверждают — за первые три недели июля было принято 52 тысячи визовых заявлений в сравнении с 37 тысячами 2018 года, однако утверждают, что оформление документов занимает 15 дней.

«За первые три недели июля текущего года Генеральным консульством Финляндии принято почти 52 000 визовых заявлений. За аналогичный период прошлого, 2018 года мы приняли чуть более 37 000 заявлений. Другими словами, рост количества заявлений составил 39%. Визовых заявлений стало поступать гораздо больше того количества, к которому мы были готовы», — рассказали «Фонтанке» представители консульства.

Сотрудники дипмиссии советуют петербуржцам перед подачей заявлений на получение визы уточнять, когда компания будет подавать документы в Визовый центр Финляндии. «На сегодняшний день отставание от предполагаемой даты выдачи готовых документов составляет 2-3 дня. На практике срок оформления визы физическим лицом через визовый центр Финляндии составляет около 15 дней, но никак не 25-30. Срок отсчёта готовности документов начинается только после их подачи в визовый центр, а не после сдачи их в туристическую компанию», — добавляют представители страны.