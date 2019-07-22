Лоукостер «Победа» запустила работу собственного туроператора Pobeda.travel . Пакетные туры можно приобрести по всем направлениям авиакомпании — в них включен перелет и проживание в отеле.

В первый год работы нового туроператора компания планирует реализовать около 50 тысяч пакетных туров — вместе с покупкой билета пассажир сможет забронировать страховку, трансфер и гостиницу. Проект распространяется на все рейсы, авиасообщение по которым осуществляет «Победа».

«Мы поняли, что у наших клиентов есть большой спрос на приобретение пакетных туров с гарантией надежности. Мы значительно расширяем сеть маршрутов: расширяться на массовых турнаправлениях без продажи турпакетов практически нереально. Есть большое количество направлений, где люди хотят покупать турпакеты. Та же Турция, Греция, Кипр», — рассказал генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова — причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ. Позже авиакомпания прекратила продажу билетов — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер WizzAir запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон.

«Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой на официальном сайте лоукостера — ранее за безналичную оплату взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или дополнительных услуг. А еще «Победа» определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков для напитков на борту самолетов. Ранее компания планировала отказаться от бесплатной раздачи стаканчиков. Как сообщал представитель лоукостера, ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 млн рублей.