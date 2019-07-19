Минтранс предложил отменять международные рейсы российских авиалиний в случае «угрозы безопасности»

Министерство транспорта России разработало новые правила допуска российских авиалиний к международным полетам. В случае их утверждения любой международный рейс будет отменен в связи с выявлением «угрозы безопасности РФ».

Поправки в «Условия распределения многосторонних разрешений российским перевозчикам» предполагают обязать авиакомпанию направлять в Росавиацию «определенные стандартные данные» не позднее чем за 30 минут до вылета — количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок и расчетного времени выхода-входа из воздушного пространства России.

Если авиакомпания откажется предоставлять информацию, Росавиация приостановит разрешение на международные полеты сроком в один месяц. Если будет допущено более трех нарушений, ведомство отзовет разрешение не менее чем на год. Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае «угрозы безопасности РФ», однако о какой именно угрозе идет речь — в документе не указано.

В настоящий момент проект внесения поправок проходит публичные обсуждения, изменения вступят в силу в 2020 году. Источники «Коммерсанта», которые ознакомились с документом, утверждают, что новые правила предлагается ввести по инициативе ФСБ. «В России есть несколько чартерных авиакомпаний, которые летают только за рубеж. Приостановка разрешения даже на месяц будет означать для них прекращение бизнеса», — также отмечают они.

Напомним, европейский бюджетный лоукостер WizzAir запускает прямые рейсы из Пулкова в Лондон. Авиасообщение стартует 1 октября — перелеты будут выполняться ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Кроме того, «Аэрофлот» в четвертый раз за год увеличит сумму топливного сбора. В среднем сумма налога возрастет на 235 рублей.