Авиакомпания «Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой на официальном сайте лоукостера. По мнению представителей компании, такие меры помогут увеличить число клиентов «минимум на 10%».

Ранее за безналичную оплату на официальном сайте «Победы» взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или дополнительных услуг. Отмена комиссии, по мнению представителей компании, поможет увеличить число клиентов «Победы» минимум на 10%.

«Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелетов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%», — заявил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова — причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ. Позже авиакомпания прекратила продажу билетов — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. А еще «Победа» определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков для напитков на борту самолетов. Ранее компания планировала отказаться от бесплатной раздачи стаканчиков. Как сообщал представитель лоукостера, ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 млн рублей.