Авиакомпания «Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой на сайте
Авиакомпания «Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой на официальном сайте лоукостера. По мнению представителей компании, такие меры помогут увеличить число клиентов «минимум на 10%».
Ранее за безналичную оплату на официальном сайте «Победы» взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или дополнительных услуг. Отмена комиссии, по мнению представителей компании, поможет увеличить число клиентов «Победы» минимум на 10%.
«Сейчас 72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте pobeda.aero и через мобильное приложение. И мы с ними в прямом контакте: видим их историю запросов и перелетов, можем предложить персональные скидки и промокоды. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%», — заявил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.
Напомним, ранее стало известно, что «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова — причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ. Позже авиакомпания прекратила продажу билетов — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. А еще «Победа» определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков для напитков на борту самолетов. Ранее компания планировала отказаться от бесплатной раздачи стаканчиков. Как сообщал представитель лоукостера, ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 млн рублей.
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