Эксперты подсчитали, сколько стоила бы поездка на вакуумном поезде Илона Маска из Петербурга в Москву
Эксперты подсчитали, сколько стоила бы поездка на вакуумном поезде Илона Маска Hyperloop из Петербурга в Москву. Так, даже при масштабной государственной поддержке, средняя цена билета в одну сторону — 16,1 тысяч рублей. При этом построить систему оказалось дешевле, чем Высокоскоростную магистраль — 1,18 триллионов рублей против 1,5 триллиона. Обращаемся к предпринимателю: хотим такую технологическую новинку!
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Труба для Hyperloop. Здесь и далее фото: Википедия
Эксперты московского Института проблем естественных монополий подсчитали рассчитали потенциальную стоимость строительства вакуумной транспортной системы Илона Маска Hyperloop, которая бы связала Петербург и Москву. Согласно подсчетам, появление одной вакуумной трубы составило бы 1,18 триллион рублей, двух — 2,35 триллионов. В сравнении со стоимостью проекта Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург Hyperloop оказался дешевле — по предварительным данным, затраты на магистраль оцениваются в 1,5 триллиона рублей.
Предположительная скорость движения подвижного состава в Hyperloop — 1,2 тысяча километров в час, время пути с учетом скорости и торможения — 33 минуты. Транспортная капсула вмещает 28 или 40 посадочных мест, а минимальный интервал движения составит 6 минут — так, с 6:00 до 23:00 по вакуумной трубе могли бы отправляться по одной капсуле в обе стороны по двухтрубной магистрали или по три — в однотрубном варианте. В ночное время должно ходить по одной капсуле в час или полтора часа соответственно.
Стоимость проезда на такой технологической новинке составила бы не менее 16,1 тысяч рублей — это 17,6% от среднего ежемесячного дохода петербуржца. Без государственной поддержки билет обойдется на 70,6% дороже — в среднем 27,5 тысяч рублей. «Основным потребителем транспортной системы Hyperloop при рассчитанной стоимости билета может быть только деловое сообщество и население с высоким уровнем достатка. Но данная аудитория не сможет обеспечить пассажиропоток, необходимый для окупаемости проекта. Для эффективной работы системы Hyperloop необходимо, чтобы 2,4–7,6% богатейших людей России пользовались ею на ежедневной основе», — резюмируют подсчеты эксперты.
Hyperloop — проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году американским предпринимателем и основателем компаний Space X и Tesla Илоном Маском. Испытательные полигоны построены в Хоторне и Лас-Вегасе, однако на сегодняшний день проект до конца не реализован. Максимальная достигнутая скорость капсулы на испытаниях составил 457 километров в час. Соглашения о строительстве трасс длиной в 10 километров достигнуты пока только в Дубае, Тунжэне, а также планируется тоннель между городами Балтимор и Вашингтон.
Напомним, Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски (но после зачем-то решил удалить микроблог). Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
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