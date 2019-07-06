Эксперты подсчитали, сколько стоила бы поездка на вакуумном поезде Илона Маска из Петербурга в Москву

Эксперты подсчитали, сколько стоила бы поездка на вакуумном поезде Илона Маска Hyperloop из Петербурга в Москву. Так, даже при масштабной государственной поддержке, средняя цена билета в одну сторону — 16,1 тысяч рублей. При этом построить систему оказалось дешевле, чем Высокоскоростную магистраль — 1,18 триллионов рублей против 1,5 триллиона. Обращаемся к предпринимателю: хотим такую технологическую новинку!

Труба для Hyperloop. Здесь и далее фото: Википедия

Эксперты московского Института проблем естественных монополий подсчитали рассчитали потенциальную стоимость строительства вакуумной транспортной системы Илона Маска Hyperloop, которая бы связала Петербург и Москву. Согласно подсчетам, появление одной вакуумной трубы составило бы 1,18 триллион рублей, двух — 2,35 триллионов. В сравнении со стоимостью проекта Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург Hyperloop оказался дешевле — по предварительным данным, затраты на магистраль оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Предположительная скорость движения подвижного состава в Hyperloop — 1,2 тысяча километров в час, время пути с учетом скорости и торможения — 33 минуты. Транспортная капсула вмещает 28 или 40 посадочных мест, а минимальный интервал движения составит 6 минут — так, с 6:00 до 23:00 по вакуумной трубе могли бы отправляться по одной капсуле в обе стороны по двухтрубной магистрали или по три — в однотрубном варианте. В ночное время должно ходить по одной капсуле в час или полтора часа соответственно.

Проект транспортной капсулы

Вид системы снаружи