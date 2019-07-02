СМИ: погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов из-за превышения пропускной способности аэропорта
В мае 2019 года петербургский аэропорт «Пулково» в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность — из-за этого в часы пиковой нагрузки образуется «столпотворение пассажиров», что приводит к созданию «предпосылки для конфликтных ситуаций». Пограничные службы опасаются, что ситуация продолжит сохраняться — тогда они будут вынуждены перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов.
О превышении пропускной способности, которое было зафиксировано в майские праздники, говорят источники «Коммерсанта». Так, пункт пропуска рассчитан на тысячу человек в час — тогда же количество пассажиров достигло 2,5 тысяч в час. «В накопителе не было места для людей, и если такие ситуации будут повторяться, то пограничники не будут давать разрешение на выход людей из самолетов», — говорят собеседники издания.
Отмечается, что залы, расположенные перед зонами паспортного контроля, не предусмотрены для подобных нагрузок. В час-пик в Пулкове образуется «столпотворение пассажиров», а также «создаются предпосылки для конфликтных ситуаций». Кроме того, распределение слотов для авиакомпаний неравномерно, из-за чего до и после «пиковых активностей» рейсов намного меньше и залы-накопители часто пустуют.
В связи с этим 27 июня Министерство транспорта Российской федерации определил новые пределы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту «Пулково». Об этом сообщает пресс-служба Росгранстроя — они также опубликовали сообщение о случаях превышения проектной пропускной способности воздушной гавани Петербурга.
Пограничные службы опасаются, что ситуация повторится в летний период, когда будут введены дополнительные и чартерные рейсы — тогда они будут вынуждены на время перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов. Однако в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» проблему в увеличении пассажиропотока не видят. «Ситуация не является системной, однако для повышения комфорта пассажиров в периоды пиковых нагрузок аэропорт планирует усилить работу координаторов в терминале для равномерного распределения потоков», — отмечают представители компании.
Напомним, 28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. В апреле в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом.
Трафик будет расти и дальше — согласно прогнозу, к 2023 году он составит 25 миллионов человек, к 2039 году — 35 миллионов. В этом году «ВВСС» рассчитывают увеличить пропускную способность аэропорта до 23 миллиоов человек за счет установки стоек автоматической сдачи багажа и обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.
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