В мае 2019 года петербургский аэропорт «Пулково» в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность — из-за этого в часы пиковой нагрузки образуется «столпотворение пассажиров», что приводит к созданию «предпосылки для конфликтных ситуаций». Пограничные службы опасаются, что ситуация продолжит сохраняться — тогда они будут вынуждены перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов.

О превышении пропускной способности, которое было зафиксировано в майские праздники, говорят источники «Коммерсанта». Так, пункт пропуска рассчитан на тысячу человек в час — тогда же количество пассажиров достигло 2,5 тысяч в час. «В накопителе не было места для людей, и если такие ситуации будут повторяться, то пограничники не будут давать разрешение на выход людей из самолетов», — говорят собеседники издания.

Отмечается, что залы, расположенные перед зонами паспортного контроля, не предусмотрены для подобных нагрузок. В час-пик в Пулкове образуется «столпотворение пассажиров», а также «создаются предпосылки для конфликтных ситуаций». Кроме того, распределение слотов для авиакомпаний неравномерно, из-за чего до и после «пиковых активностей» рейсов намного меньше и залы-накопители часто пустуют.

В связи с этим 27 июня Министерство транспорта Российской федерации определил новые пределы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту «Пулково». Об этом сообщает пресс-служба Росгранстроя — они также опубликовали сообщение о случаях превышения проектной пропускной способности воздушной гавани Петербурга.