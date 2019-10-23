Рой Лихтенштайн, шедевры Пикассо и равнение на Бейонсе — зачем идти в Тель-Авивский музей искусств

«У вас есть час — зайдите в музей»

Каждый музей должен находить свой язык для диалога с аудиторией. Тель-Авивский музей изобразительного искусства обладает коллекцией высочайшего уровня: импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, поп-арт, но нам хочется привлекать не только туристов. Нам важно быть интегрированными в обычную жизнь горожан. Например, в воскресенье днем человек не знает чем заняться — мы хотим стать тем местом, куда он пойдет со своей семьей. Поэтому у нас много мастер-классов, лабораторий для детей. У музея несколько лет назад была промо-компания, которая называлась «Если у вас есть час — заходите». Мы устраиваем в музее вечеринки, но это не потому, что это здорово — сделать вечеринку в музее. Это возможность для взгляда на искусство под новым ракурсом. Например, у нас есть программа Teder — в переводе с иврита «Волна». Для нее музей открывается ночью, приходит много молодых людей, которые слушают музыку, смотрят перформансы. Из-за соображений безопасности мы смогли продать на эту программу всего 4 тысячи билетов, но их раскупили за три часа.