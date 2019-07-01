Минтранс разработал правила поездок на машинах карпулинг-сервиса. Проект нового закона и поправок к действующим нормам запрещает использовать наличные для поощрения водителей. Кроме того, число попутчиков не должно превышать пяти человек, а число рейсов ограничено двумя в сутки.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, поправки к закону предлагают допускать к перевозкам водителей с правами категории В и водительским стажем не менее двух лет. Поощрить водителей чаевыми тоже не получится — согласно новым правилам, наличные средства запрещены. Кроме того, число рейсов будет ограничено двумя в сутки, а число пассажиров — пятью в рейс.

За нарушения Минтранс предлагает блокировать аккаунты — например, если выяснится, что переводчик совершал коммерческие рейсы. Размер оплаты за поездку будет определяться сервисом-агрегатором в безналичной форме — предельную стоимость установит правительство с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам.

По данным издания, проект закона направлен членам рабочей группы, однако в правительство его еще не вносили. Законопроект вступит в силу через год после подписания.

Напомним, ранее по инициативе BlaBlaCar начали разрабатывать правила регулирования совместных поездок на автомобилях, при которых пассажиры возмещают водителю часть расходов. Сервис предложил закрепить в законодательстве понятие «карпулинг» — совместное использование автомобиля для поездки, запланированной водителем в собственных целях. Также проект предусматривал оплату пассажиром только топливных и эксплуатационных расходов.

В ноябре 2018 года «Объединение автопассажирских перевозчиков» подало коллективный иск в Таганский районный суд Москвы. Административное исковое заявление содержит требование заблокировать деятельность сайта и web-приложения BlaBlaCar — по мнению истцов, рост рынка попутчиков происходит «за счет катастрофического ущерба для рынка автобусных перевозок».