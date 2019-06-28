Российские авиакомпании рискуют прекратить перевозки пассажиров на иностранных самолетах. Росавиация решила отказаться считать договор, заключенный с Бермудскими островами более 20 лет назад, международным — между тем, на Бермудах зарегистрировано 91% эксплуатируемых Россией самолетов.

На сегодняшний день российские авиакомпании эксплуатируют 770 иностранных самолетов, из которых 700 зарегистрированы на Бермудских островах. Однако все они могут быть не допущены до перевозок. Росавиация потребовала от компаний сертифицировать все изменения в конструкции судов, при этом даже в только что пришедших самолетах таких изменений может быть свыше 50.

В отличие от международных процедур сертификации, российский аналог не регламентирован и может занять слишком длительное время. По мнению экспертов, которое приводит газета «Ведомости», сторонним подрядчикам, выполняющим процедуру, будет сложно давать характеристику на русском языке, кроме того они могут и вовсе отказаться от выполнения процедуры сертификации. В свою очередь несертифицированные изменения в лайнерах станут поводом для запрета полетов на них.

«Отказ признавать международное соглашение после 20 лет его исполнения выглядит анекдотично. Особенно учитывая, что Бермуды — одна из самых прогрессивных авиационных юрисдикций. Международное отношение к России от этого поступка не улучшится», — рассказали собеседники газеты.

Напомним, ранее стало известно, что в июле авиакомпания «Аэрофлот» вновь увеличит сумму топливного сбора — в четвертый раз за год. В среднем сумма налога возрастет на 235 рублей. Сумма налога начала увеличиваться из-за скачка цен на авиакеросин, который произошел весной 2018 года. В июле «Аэрофлот» повысил сбор на внутренних рейсах на 200-400 рублей. В ноябре компания вновь объявила о повышении — тогда в классах «эконом» и «комфорт» топливный сбор увеличился с 2065 до 2265 рублей, соответственно билет подорожал на 200 рублей. В бизнес-классе стоимость билета выросла на 400 рублей.