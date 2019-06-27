«Аэрофлот» увеличил сумму топливного сбора. Это уже четвертый раз за год

В июле авиакомпания «Аэрофлот» вновь увеличит сумму топливного сбора — в четвертый раз за год. В среднем сумма налога возрастет на 235 рублей.

Так, для класса «Эконом» на внутренних рейсах компания увеличит сбор на 235 рублей — сумма составит 2700 рублей вместо 2465. На рейсах между Москвой и Якутском сбор также увеличится — 4200 рублей вместо 3965. Величина топливного сбора на рейсах класса «Бизнес» составит 200% от сбора за такой же полет, только класса «Эконом».

На перелете из Санкт-Петербурга и Москвы в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан сумма топливного сбора вырастет с 15 до 20 евро. Отмечается, что на территории России указанные в иностранной валюте суммы оплачиваются в рублях по действующему в день покупки курсу.

Напомним, сумма топливного сбора начала увеличиваться из-за скачка цен на авиакеросин, который произошел весной 2018 года. В июле «Аэрофлот» повысил сбор на внутренних рейсах на 200-400 рублей. В ноябре компания вновь объявила о повышении — тогда в классах «эконом» и «комфорт» топливный сбор увеличился с 2065 до 2265 рублей, соответственно билет подорожал на 200 рублей. В бизнес-классе стоимость билета выросла на 400 рублей.