России и Мальдивы договорились о взаимной отмене визового режима. Соглашение было подписано во время первого в истории визита министра иностранных дел республики Абдулла Шахида в Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал соглашение с МИДом Мальдивской республики Абдулла Шахидом сегодня, 25 июня. Теперь туристы обоих стран могут пересекать границу без предоставления визовых документов — ранее безвизовый режим действовал в случае предоставления загранпаспорта, обратного билета с указанной датой вылета, ваучера на туристическое обслуживание, а также расписке о наличии денежных средств из расчета 50-100 долларов на день пребывания в стране.

Отдых на островах архипелага популярен среди туристов из России — по данным Росстата, в 2018 году на Мальдивах отдохнули более 38 тысяч россиян. Кроме того, с октября 2010 года осуществляется регулярное авиасообщение между Москвой и столицей Мальдвской республики, городом Мале.

Напомним, в 2018 году Россия ввела безвизовый режим со всеми странами Центральной Америки. Теперь документ не требуется при въезде во все государства региона — Коста-Рику, Белиз, Гватемалу, Гондурас Никарагуа, Панаму и Сальвадор. В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз, что должно значительно упросить процедуру получения документов. А еще США и Россия урегулировали вопрос о стоимости виз для россиян — это стало возможным после отмены дополнительного сбора в 143 доллара.