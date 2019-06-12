В России ввели новые правила выезда детей за границу

С 12 июня в России начали действовать новые правила выезда детей за границу. Изменения касаются структуры подачи заявлений при согласии или несогласии одного из родителей на посещение других стран ребенком в одиночку — теперь их необходимо подавать в МВД, а не в пограничную службу ФСБ.

О введении новых правил пишет РБК. Так, если ребенок выезжает за рубеж в одиночку, он должен показать на пограничных пунктах нотариально заверенное заявление о согласии одного из родителей или опекунов с прописанными сроками выезда и названием страны — при этом другой родитель может с этим не согласиться. Согласно новым правилам, в таком случае несовершеннолетнему будет отказано в выезде.

В случае согласия или несогласия родителей на выезд ребенка за пределы России необходимо подавать соответствующее заявление в миграционные подразделения Министерства внутренних дел страны. Ранее согласовывание поездки обеими сторонами не требовалось.

Также, согласно новым правилам выезда несовершеннолетних, в случае, если родитель поживает за рубежом, ему следует обратиться в посольство или консульство для подачи заявления.

Напомним, ранее Великобритания отменила бумажные миграционные карты для всех иностранцев — такое решение поможет пограничным службам справиться с растущим потоком пассажиров и уделить внимание приезжим, представляющим наибольшую угрозу с точки зрения миграционных правил.Власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз — это значительно упростит процедуру получения документов. А еще США и Россия урегулировали вопрос о стоимости виз для россиян — это стало возможным после отмены дополнительного сбора в 143 доллара.