РЖД запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна. Приятные ароматы появились в двух составах фирменного поезда 747/748 «Невский экспресс» дальнего следования — сообщается, что новинка гипоаллергенна и безвредна для здоровья.

Ароматы распыляются в вагонах по принципу холодной диффузии — самой инновационной технологии в области ароматизации. Устройство программируется под нужную концентрацию пахнущей субстанции, при этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели. Для коридоров вагонов выбрали цитрусовые запахи, для туалетных комнат — свежие и легкие. Сообщается, что продукция согласована с Роспотребнадзором и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам.

Тестировать новую технологию будут в течение двух месяцев — пассажирам составов дальнего следования будет предложено воспользоваться услугой и пройти онлайн-опрос, на основании которого в дальнейшем решится вопрос о постоянном применении ароматизации в других поездах РЖД.

«Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 «Невский экспресс» Федеральная пассажирская компания запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации. Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, дочерней компании РЖД.

Напомним, о том, что РЖД планирует оборудовать пассажирские вагоны технологией аромадизайна, стало известно в конце мая — тогда плановая дата введения новинки приходилась на 2023 год.