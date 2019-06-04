Калининградская область планирует начать сотрудничество с Петербургом в сфере морских круизных перевозок. Соответствующее соглашение рассчитывают подписать в рамках Петербургского международного экономического форума. Центральной точкой договора может стать международный терминал в городе Пионерский, строительство которого завершится в 2019 году.

Строительство международного морского терминала в городе-порте Пионерский Калининградской области началось 1 февраля 2018 года — локация может стать одной из крупнейших на Северо-Западе, пропускная способность которой составит более 400 судов и 300 тысяч человек в год. Общая длина двух причалов составит 725 метров, а акватория будущего терминала — 30,53 гектар. Плановое завершение строительства приходится на конец 2019 года — в рамках планирующегося соглашения, Пионерский может стать центральной точкой сотрудничества.

О планах рассказал руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков. «Планируется подписание соглашения между Калининградской областью и Петербургом по развитию морских круизных перевозок», — приводит ТАСС слова Лыскова. Он также отмечает важную роль терминала в Пионерском в готовящемся соглашении.

Напомним, в 2016 году правительство России заявило о намерении возобновить строительство круизных лайнеров, приостановленное еще в 1867 году. Тогда предполагалось, что суда будут ходить по двум маршрутам: из Петербурга в Москву, а также из Ростова-на-Дону до Москвы с выходом до портов Крыма. В 2018 году в Ленобласти запустили круизы по реке Свирь. А еще в Петербурге совсем скоро появится пилотный проект водного сообщения между «Севкабель Портом» и центром города.