На здоровье: где в Берлине исследовать свой организм и чем заняться в свободное время

Берлин – одно из самых популярных направлений медицинского туризма среди петербуржцев. Рассказываем, на какие клиники обратить особое внимание, где остановиться для лучшего знакомства с городом и в каких заведениях попробовать блюда из локальных (и полезных) продуктов.

Где позаботиться о здоровье? Каждый год в Берлин приезжает до 20 тысяч пациентов из разных стран мира – за диагностикой, прохождением всевозможных check-up и специализированным лечением. Клиники, оборудованные по последнему слову техники, последние тенденции доказательной и превентивной, то есть предугадывающей заболевания, медицины, а также обслуживание экстра-класса – здравоохранение Берлина по-прежнему остается на шаг впереди.

Vivantes В группу Vivantes входят сразу 10 клиник, принадлежащих государству (в Германии – это залог качества и высокого сервиса обслуживания): 16 тысяч сотрудников ежегодно принимают более полумиллиона человек со всего мира. Cамые популярные направления среди иностранных пациентов – кардиология, урология и ортопедия. И, конечно же, диагностика: в клинике с гостиничным сервисом всего за 6 часов можно пройти базовый check-up и получить персональные рекомендации по здоровью и образу жизни от ведущих немецких медиков.

Холл в отделении повышенного комфорта клиники Vivantes.

С иностранными пациентами работают старшие и главные врачи клиники, а бояться языкового барьера не стоит – на осмотрах и консультациях вас сопровождает переводчик (и это никак не влияет на стоимость чек-апа), а многие сотрудники владеют русским языком. Часто врачам Vivantes приходится распутывать сложные случаи историй болезни: например, пересматривать неверно поставленные в других странах диагнозы. При необходимости гость всегда может продолжить обследование или получить необходимое лечение: в клиниках Vivantes расположено более 40 центров передовых медицинских технологий.

Sana Hospital Group Еще один отличный вариант для проведения обстоятельного check-up – это клиники Sana. Под руководством Sana находятся 53 больницы по всей Германии, а каждый год тут принимают 2,2 млн пациентов. Если вас интересует детальная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, а также выявление факторов риска, ведущих к ним, обратите особое внимание на Медицинский центр при Sana Klinikum Lichtenberg, расположившийся в восточной части Берлина. Центр предоставляет широкий спектр медицинских услуг в рамках амбулаторного, дневного или стационарного, но короткого по времени, видов лечения и диагностики.

Marsh Если вы нуждаетесь в приеме грамотного остеопата, курсе спортивной физиотерапии, регенерирующем или детоксикационном массаже – загляните в Физиотерапевтический центр в самом сердце Митте. Здесь работают с последствиями травм, в том числе у спортсменом и бегунов. Правда, напоминает место не классический травмпункт, а скорее стильный спа-центр. Высококвалифицированные персональные тренеры проводят курсы для улучшения самочувствия и восстановительной релаксации, а среди персонала встречаются русскоязычные сотрудники.

Где остановиться в Берлине? В Берлине сотни гостиниц и хостелов, а также три десятка пятизвездочных отелей – у каждого особый характер и свои достоинства. Если в ваши планы входит не только шестичасовой check-up, выбирайте приятное место для остановки в городе.

Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade В самом центре города (район Митте), расположился элегантный Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade с видом на Ландвер-канал. Стильные номера с панорамными окнами, зеленые окрестности (Берлин, в отличие от Петербурга, не страдает нехваткой деревьев), большинство достопримечательностей города в паре километров (тут и Баухаус-архив, и Потсдамская площадь, и до Рейхстага рукой подать). В меру роскошный, в меру сдержанный Sheraton отлично подойдет для бизнес-поездок или оздоровительного тура в Берлин. Утром вместе со степенными немцами отправляйтесь на завтрак в ресторан Elements и не забудьте про посещение бассейна, фитнес-центра и просторного спа-салона.

Gendarmen Suite с панорамным видом.

Ресторан Charlotte & Fritz.

Regent Berlin Расположившийся на площади Жандарменмаркт пятизвездочный Regent впечатляет своими видами: балконы номеров выходят прямиком на Французский собор и Берлинский драматический театр. Не меньше впечатляет роскошными интерьерами: мрамор, хрустальные люстры, мебель в бюргерском стиле бидермайер (смесь ампира с романтизмом). Ради такого экспириенса можно остаться в отеле, где гостил Ричард Гир и сотня других знаменитостей, хотя бы на одну ночь, а затем отправиться в шоппинг-прогулку по бутикам Фридрихштрассе. Или как минимум зайти на ланч в расположившийся на первом этаже ресторан Charlotte & Fritz.

Где обедать и ужинать? Поездка в Берлин – это всегда гастрономическое путешествие, ведь тут можно найти кухню на любой вкус. Для знакомства с традиционной немецкой может хватить разовой покупки карривурст, а в остальное время рекомендуем проинспектировать самые актуальные заведения города с необычными (и достаточно полезными) позициями в меню.

CELL Любой петербуржец испытает прилив гордости, узнав, что авторский ресторан современной кухни в Шарлоттенбурге – дело рук Евгения Викентьева, шефа Hamlet & Jacks и «Винного шкафа». Cell предлагает гостям два сет-меню (одно из них – для веганов), каждое из которых состоит из шести или девяти блюд. Тут важно все: и очередность подачи, и концепт, который определяет связь одного блюда с другим, и вина, подобранные для сетов немецким сомелье Паскалем Кунертом. Кухня по большей части основана на локальных продуктах от немецких фермеров, а сет-меню меняются в зависимости от сезона. В нынешнем все начинается с мидий, кольраби и ферментированного чеснока, а заканчивается крем-брюле из спаржи и кокоса.

House Of Small Wonder Уютное кафе-оранжерея с обилием дерева и растений сначала было открыто в Бруклине (США), а затем его филиал появился и на тихой берлинской улочке неподалеку от Фридрихштрассе. Акцент на органической еде, множество вегетарианских позиций и заметное влияние японской кухни. Обязательно попробуйте эдамаме (незрелые соевые бобы) в остром соусе и японскую версию карбонары – кремовую пасту с икрой трески. А перед походом по возможности забронируйте столик: место облюбовано молодыми немцами.

Brasserie Colette Tim Raue Обладатель двух мишленовских звезд Тим Ро (Tim Raue) в своем новом проекте переосмысливает формат брассерии, предлагая французскую классику с современным и необычным уклоном. Берите устрицы Gillardeau или клаб-сендвич с лобстером и наслаждайтесь стильной (и в меру спокойной) обстановкой. Найти место проще простого: оно расположено прямо напротив крупнейшего универмага KaDeWe и, что особенно по-берлински, в одном здании с домом для престарелых премиум-класса.

Чем заняться в свободное время? Начнем с ТОП-10 достопримечательностей, которые обязательно рекомендует посетить агенство visitBerlin во время знакомства с городом. Итак, это здание Рейхстага (у тех, кто все планирует заранее, есть возможность посетить смотровую площадку – знаменитый стеклянный купол правительственного здания), а также 368-метровая Телебашня на Александрплац и один из главных символов города – Бранденбургские ворота.

Бранденбургские ворота.

Обязательно отправляйтесь на одну из самых красивых площадей Берлина под названием Жандарменмаркт, на которой расположились Французский собор и Берлинский драматический театр. И к Берлинскому кафедральному собору, от которого можно прогуляться прямиком к Музейному острову – объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одно место притяжения туристов – торговая улица Курфюрстендамм с десятками магазинов престижных брендов.

Потсдамская площадь.

Посреди живописного парка прямо на Шпрее расположился великолепный дворец Шарлоттенбург, который Фридрих III построил для любимой жены Софи-Шарлотты. А на Бернауэр Штрассе – Мемориал Берлинской стены с сохранившейся сторожевой башней. Она и галерея Ист-Сайд с тем самым «Поцелуем Брежнева и Хонеккера» по-прежнему остаются главными точками притяжения для туристов. Так же, как и Потсдамская площадь с ее небоскребами.

VIVID Grand Show VIVID Grand Show, поставленное на сцене Фридрихштадт-Паласт – настоящий must-see в Берлине. Бюджет в 12 млн евро(!), 100 артистов, Криста Монсон (именно она ставила легендарное шоу «О» от Cirque du Soleil в Лас-Вегасе) в качестве режиссера и Филипп Триси, «известнейший шляпник мировой величины», работавший с Мадонной и Леди Гагой, в роли директора по дизайну костюмов. История о поиске девушкой-андроидом R’eye своей истинной личности превращается в грандиозный красочный фейерверк, и впечатляет даже тех, кто далек от формата ревю-шоу.

KaDeWe Крупнейший универмаг Европы и один из лэндмарков Западного Берлина ежедневно притягивает десятки тысяч посетителей. Это внушительный мультибрендовый комплекс высотой в семь этажей и площадью в 60 тысяч квадратных метров. Для модников, которые хотят найти тут все необходимое, и при этом не заблудиться, предоставляются услуги персонального шоппинга. А если высокобюджетные покупки не входят в ваши планы, то как минимум обратите внимание на шестой этаж. Там расположена гастрономия универмага, которая благодаря своим масштабам и выбору деликатесов даже попала Книгу рекордов Гиннесса: тут можно найти тысячи видов сыра, колбас и вина.