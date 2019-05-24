Между Таллином и Петербургом планируют запустить скоростной поезд

О том, что эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee и ОАО «Российские железные дороги» рассматривают возможность появления нового скоростного маршрута между Таллином и Петербургом, рассказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в интервью эстонскому Raadio 4. По словам Лайдвеэля, эстонская и российская стороны уже сформировали рабочие группы по вопросу выявления целесообразности данного маршрута.

Предполагается, что вся поездка из Таллина в Петербург займет четыре с половиной часа. Отмечается, что время на пограничный контроль входит во время маршрута — он будет осуществляться на хожу состава. В эстонской компании-перевозчике считают, что маршрут станет конкурентоспособным — стоимость билета на такой поезд будет выше, чем на автобус, но ниже, чем на самолет.

«Если скоростной поезд в Санкт-Петербург будет запущен, то изменится и маршрут поезда в Москву, который будет ходить через Псков», — добавил Эрик Лайдвеэ.

Напомним, пассажирские железнодорожные вагоны РЖД, в которых по-утрам пахнет свежесваренным кофе, могут появиться уже в 2023 году — о возможности внедрения технологий аромадизайна рассказал заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов. Ранее также стало известно, что РЖД планирует запустить на линию поезд «Сапсан» с обновленным интерьером — в нем будут учтены предложения и просьбы клиентов относительно удобства, появятся дополнительные розетки, приватные зоны и игровая комната. Будут изменены яркость и цветовая гамма освещения, эргономические свойства кресел.