РЖД планирует оборудовать пассажирские вагоны технологией аромадизайна

Пассажирские железнодорожные вагоны, в которых по-утрам пахнет свежесваренным кофе, могут появиться уже в 2023 году — о возможности внедрения технологий аромадизайна рассказал заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов. Не исключено, что запахи будут разнообразными — например, аромат парижского круассана или успокаивающие эфиры масла иланг-иланга?

«Новые направления один из трендов, которые мы только изучаем, но, вероятнее всего, в вагонах с 2023 года начнем уже реализовывать, это аромодизайн. Это такой новый элемент, когда утром по вагону, например, распространяется запах свежесваренного кофе», — приводит ТАСС слова Александра Лошманова.

Ранее дочернее подразделение РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» презентовала купейные и плацкартные вагоны нового поколения производства — производством занимался «Тверской вагоностроительный завод». Согласно контракту, в 2019 году «дочка» РЖД получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда. Новые вагоны отличаются повышенной комфортностью, оборудованы кондиционерами, душевыми кабинами и дополнительными розетками для USB. Также в вагонах заработает Wi-Fi.

Напомним, ранее стало известно, что РЖД планирует запустить на линию поезд «Сапсан» с обновленным интерьером — в нем будут учтены предложения и просьбы клиентов относительно удобства, появятся дополнительные розетки, приватные зоны и игровая комната. Будут изменены яркость и цветовая гамма освещения, эргономические свойства кресел.