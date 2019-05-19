Авиакомпания British Airways объявила о прекращении прямых перелетов из Лондона в Петербург — выполнение рейсов закончится 3 октября. Полеты выполнялись с 1971 года, однако сейчас они перестали быть коммерчески целесообразными.

«К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полетов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным», — передает ТАСС слова пресс-службы авиаперевозчика. В настоящий момент British Airways продолжит перелеты в Санкт-Петербург, однако уже сейчас компания начинает работу с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты клиентов.

«Мы продолжаем прислушиваться к пожеланиям наших клиентов и регулярно проводим анализ маршрутов. Мы будем работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты клиентов, у которых есть подтвержденное бронирование», — добавили в пресс-службе.

Авиакомпания British Airways также прекращает прямые перелеты из Лондона в Киев — причина также кроется в экономической нецелесообразности выполнения рейсов.

Напомним, венгерский лоукостер WizzAir может начать летать из Санкт-Петербурга в Лондон. Дочерняя компания перевозчика WizzAir UK, которая базируется в Великобритании, имеет возможность выходить на прямые рейсы. Таким образом, компания может стать новым бюджетным авиасообщением и встать на замену «Победе», которая отменила перелеты по пяти международным направлениям, в том числе и британским.