Великобритания отменила бумажные миграционные карты для всех иностранцев

Теперь туристам любой национальности больше не требуется заполнять посадочную карточку — Великобритания отменяет бумажные миграционные карты, которые необходимо заполнять при въезде в страну. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо главы пограничной службы Пола Линкольна.

Отмена процедуры произойдет 20 мая — такое решение поможет пограничным службам справиться с растущим потоком пассажиров и уделить внимание приезжим, представляющим наибольшую угрозу с точки зрения миграционных правил. Однако профсоюз рассматривает отмену миграционных карточек как потенциальное вмешательство в работу следователей — по их мнению, это может ослабить контроль на границе и лишить органы безопасности ценной информации, необходимой для привлечения к ответственности «потенциальных торговцев людьми, участников незаконных операций или преступников».

В марте 2019 года Министерство внутренних дел Великобритании согласилось отменить миграционные карточки с июня — для граждан США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Сингапура и Южной Кореи. Им, как и гражданам стран-членов Евросоюза, также разрешили пользоваться автоматическими пропускными пунктами e-gate. К июню текущего года аналогичные пропускные правила должны быть доступны для всех иностранцев без исключения.

Миграционные карты были введены в Великобритании в 1971 году — их необходимо было заполнять всем иностранцам, которые не являются гражданами стран-членов Евросоюза и прибывают в Великобританию по воздуху или по морю из-за пределов Европейской экономической зоны. В карточке есть следующие обязательные для заполнения пункты: фамилия, имя, пол, дата рождения, город и страна рождения, национальность, профессия, паспортные данные, адрес нахождения в Великобритании, срок пребывания, место последнего вылета и номер рейса прибытия.

Напомним, аэропорт Пулково нашел новый бюджетный лоукостер для прямых рейсов в Великобританию. Власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз — это значительно упростит процедуру получения документов. А еще США и Россия урегулировали вопрос о стоимости виз для россиян — это стало возможным после отмены дополнительного сбора в 143 доллара.