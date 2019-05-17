9 неочевидных фестивалей, на которые можно улететь из Петербурга

Телеграм-канал Психо Daily вместе с S7 Airlines подготовил для Sobaka.ru подборку интересных событий, попасть на которые можно прямым рейсом из аэропорта Пулково. Променяйте Primavera Sound и Flow на гедонистический фестиваль в Стокгольме, джаз под луной на озере Гарда и бесконечный рейв в Валенсии.

Вино, еда, кино: фестивали для гедонистов

Taste of Stockholm Ежегодный праздник еды и фудтеха в Королевском парке Куда лететь: Стокгольм, Швеция Когда лететь: 5-9 июня Ради чего лететь: Хот-доги с гребешками, фисташковые пончики с банановым мороженым, суп из куркумы с костным мозгом — все это на бесконечном фудкорте под открытым небом. Будут и блюда от шефов ключевых стокгольмских ресторанов, и традиционный шведский фастфуд, и экзотика из разных стран. Помимо гастрономических радостей, прямо на фестивале можно посмотреть на стартапы и технологии, меняющие отношение к еде и потреблению. Отличная возможность узнать, во что вместо пластика мы будем упаковывать еду, смогут ли роботы стать шефами, и как выращивать зелень дома. Что еще: Стать частью большого праздника — 6 июня в стране отмечают Национальный день Швеции, купить кулинарную книгу о нордической кухне и побродить по Королевскому саду. Привезти домой какой-нибудь простой, но затейливый образец скандинавского дизайна (например, настольную лампу). Как попасть: S7 Airlines выполняют прямые рейсы из Петербурга в Стокгольм по средам и субботам.

Pula Film Festival Восточно-европейский Sundance в древнеримском амфитеатре Куда лететь: Пула, Хорватия Когда лететь: 13-21 июля Ради чего лететь: Один из старейших европейских кинофестивалей, зародившийся благодаря любви к кино бывшего лидера Югославии Тито. В этом году пройдет уже в 66-ой раз, но все с таким же размахом. Главная площадка — амфитеатр, построенный 2000 лет назад, главные спецэффекты — звезды над головой, главное открытие — современный хорватский кинематограф довольно увлекательное явление. Программу этого года еще не объявили, но обычно она состоит из обаятельных балканских фильмов, а иногда туда попадают картины, отобранные с Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей. В прошлом году, одним из победителей стал легкий фильм с забавным названием Comic Sans — про дизайнера, отправившегося в путешествие, чтобы найти смысл жизни. Что еще: Купить в качестве сувенира маленькую «Золотую арену» — главный приз фестиваля, — а в перерыве между кинопоказами выпить в баре Uliks («Улисс»), который открыли здесь в честь Джеймса Джойса, прожившего в городе полгода. Как попасть: S7 Airlines будет выполнять прямые рейсы из Петербурга в Пулу с 26 мая до двух раз в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Festa des Vermar Большой праздник всего виноградного в Пальме Куда лететь: Пальма-де-Майорка, Испания Когда лететь: 15-19 сентября Ради чего лететь: Абсолютная вакханалия в средневековых декорациях, которую устраивают в сентябре в честь окончания сезона сбора винограда. Главное событие праздника — виноградная битва, во время которой участники кидают друг в друга 10 000 кг винограда. Если кидаться едой не хочется, можно просто бесконечно дегустировать вина местных виноделен и есть Fideus de Vermar – традиционное блюдо из баранины, специй и лапши фидеос. Что еще: Сфотографироваться с памятником бочке вина, залезть в эту бочку на одном из виноградников и купить пару бутылок домой. Как попасть: S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Петербурга в Пальму-де-Майорка до двух раз в неделю – по вторникам и пятницам.

Джазовые фестивали на берегу моря и озера Гарда

Olive Jazz Festival Джаз под лимонными деревьями в провинции Венето Куда лететь: Верона Когда лететь: 28-30 июня Ради чего лететь: Вот, что нужно знать про этот фестиваль: его девиз — «между музыкой, вкусами и сообществом», его логотип — сочная оливка, а место проведения — небольшая коммуна Кавайон-Веронезе на озере Гарда. Три вечера для вас будут играть итальянские джазмены, объединившиеся в дуэты, трио, квартеты и квинтеты. Также в программе указан совсем не джазовый номер «ужин нон-стоп», а это значит что вы попробуете все главные местные специалитеты. Очень камерное и атмосферное событие, на котором никто из вашей ленты инстаграма еще не был — будете первым. Что еще: Сам фестиваль проходит вечером — джаз будут играть под луной. Поэтому днем можно успеть устроить турне вокруг Гарды, отмокнуть в термах в Сермионе и украсть пару лимонов с настоящих лимонных плантаций. Как попасть: S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Петербурга в Верону по четвергам и воскресеньям.

В ныншнем году фестиваль пройдет в 71-й раз





Le Nice Jazz Festival Один из старейших джазовых фестивалей в мире Куда лететь: Ницца Когда лететь: 16-20 июля Ради чего лететь: В Ницце этот фестиваль впервые прошел в 1948 году — с тех пор выступить там успели главные звезды сцены, включая Луи Армстронга, Майлза Дэвиса и Эллу Фитцджеральд. В последние годы Le Nice Jazz Festival работает как образцовый микшер — на сценах звучит не только джаз, но и r’n’b, фанк, латина, инструментальная эстрада, хип-хоп. В этом году хедлайнеры — легенды данс-хопа The Black Eyed Peas, музыкант и аранжировщик Найл Роджерс из группы Chic, сотрудничавший с Дэвидом Боуи, Фарреллом Уильямсом, Daft Punk и Depeche Mode и много молодых групп — инди-дива Angèle, хаус-дуэт The Blaze, трубач Ибрагим Маалуф. Что еще: Посидеть на знаменитых синих стульях, которые расставлены на набережной Лазурного берега, побродить по старому городу с антикварными лавками и поразглядывать картины и фрески в музее Шагала. Как попасть: S7 Airlines будет выполнять прямые рейсы из Петербурга в Ниццу с 1 июня по средам и субботам.

Musica sulle bocche Джаз на пляже Сардинии Куда лететь: Ольбия Когда лететь: 22-25 августа Ради чего лететь: Удивительный и ни на что не похожий фестиваль инновационного джаза, граничащего с хип-хопом и электронной музыкой. Проводят его уже больше 15 лет в дико красивой бухте, окруженной скалами, — организаторы шутят, что выдающаяся локация сама привлекает необычных исполнителей. Название фестиваля — игровое и переводится одновременно и как «музыка на устах», и как «музыка в заливе». Куратор MSB — самый известный джаз-музыкант на Сардинии Энзо Фавато — каждый год он собирает новые местные и иностранные группы на «песчаной» сцене, чтобы еще раз смешать национальные музыкальные традиции с современными жанрами и посмотреть, что из этого получится. Что еще: Поездить по острову, купаясь в небольших бухтах Изумрудного берега (так называют береговую линию Ольбии, растянувшуюся на 60 километров), отправится на пароме на остров Капуцинов и привезти домой местное кружево. Как попасть: S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Петербурга в Ольбию по понедельникам и пятницам.

Не самые раскрученные музыкальные фестивали

Spring Alicante Испаноязычный AFP в Валенсии Куда лететь: Аликанте, Испания Когда лететь: 24-25 мая Ради чего лететь: Отличная возможность познакомиться с современной испанской музыкой на двухдневном поп-рейве: в лайнапе много хауса, электроники и инди-группы с удивительными названиями, вроде Love of lesbians, Fangoria или Miss Caffeina. Все выступления начинаются вечером, поэтому целый день можно провести на пляже, смешивая сангрию с кока-колой, и даже успеть съездить в Валенсию. Что еще: До самого утра танцевать на афтерпати, купить для друзей несколько бутылок сладкого местного вина и научиться готовить паэлью. Как попасть: S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Петербурга в Аликанте до трех раз в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Lollapalooza Stockholm Дебют международной фестивальной франшизы в столице Швеции Куда лететь: Стокгольм, Швеция Когда лететь: 28-30 июня Ради чего лететь: Еще никогда один из главных опен-эйров мира не был так близко к Петербургу. Как полагается, лайнап экстремально насыщенный: больше 70 музыкантов на 4 сценах, среди которых гиганты Lana del Rey, Foo Fighters, Travis Scott, Billie Eilish, Bring me the Horizon и несколько десятков артистов, которые скоро тоже станут хедлайнерами. Lollapalooza существует уже 28 лет — за это время фестиваль превратился не только в музыкальный: в перерывах между выступлениями можно будет попробовать шведские блюда от лучших шефов города и поучаствовать в интерактивных затеях партнеров. Если поедете с детьми, для них есть собственный мини-фестиваль Kidzapalooza. Что еще: Выиграть турнир по пинг-понгу, купить мерч любимой группы и попробовать фрикадельки или сюрстрёмминг, если вы фуд-экстремал. Как попасть: S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Петербурга в Стокгольм по средам и субботам.

Cruilla Космополитичный музыкальный фестиваль в Каталонии Куда лететь: Барселона, Испания Когда лететь: 3-6 июля Ради чего лететь: В этом году фестиваль Cruilla (с каталонского переводится как «Распутье») празднует десятилетие и проходит с особым размахом: выступают иконы поп-музыки Black Eyed Peas, альтернативщики Garbage, инди-рокеры Foals, модное электропоп-трио Years&Years и поп-икона Kylie Minogue. Все это — в Парке дель Форум на берегу Балеарского моря. Кроме музыки будут арт-перформансы уличных художников, световое шоу, маркет винтажа и локальных брендов и нескучный фаст-фуд. Что еще: Выступления в основном проходят вечером — днем можно потеряться в Барселоне: проведите сиесту за бокалом сангрии в тапас-баре и поднимитесь пешком на гору Монтжуик, чтобы исследовать заброшенную Олимпийскую деревню. Как попасть: S7 Airlines выполняет прямые рейсы из Петербурга в Барселону до трех раз в неделю — по средам, четвергам и воскресеньям.