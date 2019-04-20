Европейский парламент упростил правила получения краткосрочных шенгенских виз
Теперь краткосрочная шенгенская виза стала доступнее — Европейский парламент утвердил поправки, которые упрощают процедуру ее получения. Новый визовый кодекс устанавливает порядок и условия выдачи виз гражданам более ста стран, не входящих в Евросоюз.
По мнению представителей Европейского парламента, изменение порядка получения краткосрочных шенгенских виз должно побудить страны, не входящие в Европейский союз, «сотрудничать в сфере миграции». Закон устанавливает порядок и условия выдачи виз гражданам более ста стран, не входящих в ЕС, на короткие периоды до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Сроки подачи заявления на получение визы с трех месяцев увеличилось до полугода. Также подать заявку можно за 15 дней до предполагаемой поездки. Увеличилась и визовая пошлина — с 60 евро до 80 (4,3 и 5, 7 тысяч рублей соответственно). Неизменной она останется для несовершеннолетних и граждан стран, у которых есть соглашение с ЕС об упрощении визового режима — Россия относится к этому числу. Дети младше шести лет, студенты и ученые все еще освобождены от обложения визового сбора.
Также изменится форма предоставления медицинской страховки и система оформления запросов на получение визы. Сейчас граждане более 100 стран могут въехать на территорию стран Евросоюза, имея шенгенскую визу. Количество заявлений на ее получение увеличилось на 50% — с 10,2 миллионов в 2009 году до 15,2 в 2016-ом.
«После многих лет переговоров нам удалось заключить амбициозную сделку по обновлению и упрощению визовых процедур в ЕС. Наша цель — облегчить законные поездки для туризма, бизнеса и торговли, одновременно укрепляя внутреннюю безопасность и создавая механизмы по предотвращению нарушения правил», — прокомментировал изменения депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар.
Напомним, в 2017 году Евросоюз ужесточит контроль на въезде в Шенгенскую зону — тогда данные о всех гражданах стран, не входящих в ЕС стран, въезжающих в Шенгенскую зону или покидающих ее, начали вноситься в специальную базу, доступ к которой передали правоохранителям и пограничным органом всех стран Евросоюза. Несмотря на это, в 2018 году Россия стала лидером по количеству запросов на получение шенгена — за год с просьбой о въезде обратилось почти четыре миллиона человек, что составляет четверть от всего объема выданных виз. А 1 марта 2019 года посольство США снизило стоимость визы для россиян — это стало возможным после отмены дополнительного сбора в 143 доллара.
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