Европейский парламент упростил правила получения краткосрочных шенгенских виз

Теперь краткосрочная шенгенская виза стала доступнее — Европейский парламент утвердил поправки, которые упрощают процедуру ее получения. Новый визовый кодекс устанавливает порядок и условия выдачи виз гражданам более ста стран, не входящих в Евросоюз.

По мнению представителей Европейского парламента, изменение порядка получения краткосрочных шенгенских виз должно побудить страны, не входящие в Европейский союз, «сотрудничать в сфере миграции». Закон устанавливает порядок и условия выдачи виз гражданам более ста стран, не входящих в ЕС, на короткие периоды до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Сроки подачи заявления на получение визы с трех месяцев увеличилось до полугода. Также подать заявку можно за 15 дней до предполагаемой поездки. Увеличилась и визовая пошлина — с 60 евро до 80 (4,3 и 5, 7 тысяч рублей соответственно). Неизменной она останется для несовершеннолетних и граждан стран, у которых есть соглашение с ЕС об упрощении визового режима — Россия относится к этому числу. Дети младше шести лет, студенты и ученые все еще освобождены от обложения визового сбора.

Также изменится форма предоставления медицинской страховки и система оформления запросов на получение визы. Сейчас граждане более 100 стран могут въехать на территорию стран Евросоюза, имея шенгенскую визу. Количество заявлений на ее получение увеличилось на 50% — с 10,2 миллионов в 2009 году до 15,2 в 2016-ом.

«После многих лет переговоров нам удалось заключить амбициозную сделку по обновлению и упрощению визовых процедур в ЕС. Наша цель — облегчить законные поездки для туризма, бизнеса и торговли, одновременно укрепляя внутреннюю безопасность и создавая механизмы по предотвращению нарушения правил», — прокомментировал изменения депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар.