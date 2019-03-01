Посольство США снизило стоимость визы для россиян

США и Россия урегулировали вопрос о стоимости виз для россиян. Это стало возможным после отмены дополнительного сбора в 143 доллара. Теперь российские граждане, направляющиеся в США, и американские граждане, направляющиеся в Россию с деловой или туристической целью, будут оплачивать одинаковый визовый сбор в размере 160 долларов.

С 4 марта 2019 года общая стоимость туристической и бизнес-визы в США для россиян снова составит 160 долларов. За такой ценник можно будет оформить визу B1/B2, действительную в течение 36 месяцев — обе стороны договорились выдавать паспорта преимущественно такого срока.

Многократная трехлетняя виза в США для россиян стала дороже 1 января 2019 года — тогда ее стоимость составила 303 доллара. В Госдепартаменте США такую меру объяснили тем, что МИД России также повысил консульский сбор для граждан Америки, желающих получить российскую визу. Однако обе страны договорились о «скидке» почти в 50%.

Напомним, в августе 2017 года посольство США предложило петербуржцам получать визы за рубежом. По их мнению, граждане России могут получить визу США в любой стране, где сроки рассмотрения заявки на ее оформления меньше, чем в Москве — россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, ждали собеседования 85 календарных дней. Для сравнения: в Киеве или Пекине сроки рассмотрения документов составляют 4 дня. В конце прошлого года процесс получения американской визы был усложнен — за прежние 160 долларов можно было получить только однократную визу на год. Чтобы получить право на многократные въезд на три года, нужно было заплатить дополнительно 143 доллара.