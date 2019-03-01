Аэропорт Пулково нашел новый бюджетный лоукостер для прямых рейсов в Великобританию

Венгерский лоукостер WizzAir может начать летать из Санкт-Петербурга в Лондон. Дочерняя компания перевозчика WizzAir UK, которая базируется в Великобритании, имеет возможность выходить на прямые рейсы. Таким образом, компания может стать новым бюджетным авиасообщением и встать на замену «Победе», которая отменила перелеты по пяти международным направлениям, в том числе и британским.

Однако Росавиация нашла ограничения — для выполнения рейсов капитал компании должен быть той страны, в которой переводчик зарегистрирован. У WizzAir UK он преимущественно венгерский. «Сейчас этот вопрос они регулируют с нашей Росавиацей. Мы активно пытаемся помочь WizzAir, так как заинтересованы в появлении дополнительного маршрута», — прокомментировал коммерческий директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин.

Ильин также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом европейских и азиатских лоукостеров о начале воздушных сообщений из Пулкова, однако их названия не разглашаются. WizzAir также совершает вылеты из Петербурга в Будапешт — четыре раза в неделю, а в летнее время число рейсов увеличится до пяти.

Напомним, в январе стало известно, что лоукостер «Победа» прекратил продажу билетов на международные рейсы из Петербурга. По неподтвержденной информации, причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ — в ведомстве заявили, что сотрудники авиакомпании отказывают в осмотре технических отсеков. Также цены на авиабилеты за период с декабря по февраль 2019 года на различных направлениях выросли — в некоторых компаниях почти на треть.