В России выросли цены на авиабилеты — в некоторых компаниях почти на треть
Цены на авиабилеты за период с декабря по февраль 2019 года на различных направлениях выросли — в некоторых компаниях почти на треть. Увеличение стоимости варьируется от 5 до 33% процентов. Таким образом авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо, но полностью воплотит решение не получится, так как риск банкротства авиакомпаний сохраняется.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сервисы по продаже билетов. Так, по некоторым данным, перелеты внутри России в среднем подорожали на 17% — до 13,4 тысяч рублей, на международные рейсы на 23% — до 27,3 тысяч рублей.
Самый сильный рост цен обнаружен на внутренних рейсах из Москвы в Симферополь — на 78% до 6,8 тысяч рублей. На международных из Москвы в Барселону — на 83% до 21,6 тысяч рублей, а также из Петербурга в Бангкок — на 69%, до 33,2 тысяч. Рейсы в Ростов-на-Дону также в числе подорожавших — на 71%, до 5,2 тысяч, а также в Самару — на 60%, до 5,1 тысяч.
При этом некоторые перелеты подешевели — так, рейсы из Москвы в Ригу стали доступнее на 19% от стоимости. Билеты на рейс Москва — Петербург также в числе выгодных — они подешевели на 7%, до 3,5 тысяч.
Авиакомпании утверждают, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля по сравнению с предыдущей зимой. Так, по данным издания, в «Аэрофлоте» считают, что сервисы по продаже авиабилетов не учитывают изменения курса валюты. «Год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас почти 70 рублей. А все основные расходы перевозчиков — в валюте», — поделился источник, близкий к компании.
Также собственники авиакомпаний напоминают о сложном декабре, когда из-за погодных условий пришлось увеличить закупки антиобледенительной жидкости, а рейсы массово отменялись. «Многие игроки сегодня стараются переориентироваться на международные направления из-за слабого внутреннего спроса на авиаперевозки», — комментируют они.
Напомним, ранее стало известно, что в российских аэропортах разрешили посадку в самолет по электронному посадочному талону. При самостоятельной онлайн-регистрации авиаперевозчики могут предоставить пассажирам не только электронный билет, но и посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. А еще авиакомпания «Победа» определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков на борту самолетов, а «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета.
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