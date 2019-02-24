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В аэропортах России разрешили посадку по электронным билетам

В российских аэропортах разрешили посадку в самолет по электронному посадочному талону. Согласно соответствующему приказу Минтранса, при самостоятельной онлайн-регистрации авиаперевозчики могут предоставить пассажирам не только электронный билет, но и посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

Для того, чтобы новые правила вступили в силу, в аэропортах должны появиться специальные электронные турникеты, считывающие билеты и пропускающие пассажиров в посадочную зону. Как сообщает «Интерфакс», в московском Домодедово выходы на посадку уже оснащены автоматизированными турникетами — авиахаб технически готов к обслуживанию пассажиров по такой системе, однако на входе в самолет по-прежнему требуют бумажный билет. 

В петербургском аэропорту Пулково пока только обсуждают перспективу обслуживания пассажиров по электронным посадочным билетам. Внедрение технологий на данный момент невозможно из-за отсутствия необходимого оборудования. 

Подготовка к новым правилам началась еще в сентябре 2017 года. По ним посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель — смартфон или планшет,  указываемый пассажиром при бронировании билета.

Напомним, в январе прошлого года уже сообщалось, что пассажиры, вылетающие из аэропорта Пулково, должны будут распечатывать электронные билеты. Без них попасть в зону предполетного контроля не удастся. Однако пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» опровергла данную информацию. 


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