S7 открывает прямые рейсы из Петербурга в Ниццу

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Ниццу. Авиасообщение между городами начнется с 1 июня 2019 года.

Полеты будут выполняться по средам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково в 16:40, прилет в Ниццу в 19:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 20:30 и прилетает в Петербург в 01:00 на следующий день.

Ранее стало известно, что S7 запускает прямой рейс из Петербурга на север острова Сардиния. Также среди новых направлений компании Пальма-де-Майорка, Барселона и Анапа.