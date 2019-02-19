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S7 открывает прямые рейсы из Петербурга в Ниццу

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Ниццу. Авиасообщение между городами начнется с 1 июня 2019 года. 

Полеты будут выполняться по средам и субботам. Вылет из аэропорта Пулково в 16:40, прилет в Ниццу в 19:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 20:30 и прилетает в Петербург в 01:00 на следующий день. 

Ранее стало известно, что  S7 запускает прямой рейс из Петербурга на север острова Сардиния. Также среди новых направлений компании Пальма-де-Майорка, Барселона и Анапа. 


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