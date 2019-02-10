«Победа» определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков на борту самолетов

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков для напитков на борту самолетов. Управление лоукостера отказалось от введения платы за них в случае их требования.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что введене платы за бумажные стаканчики на борту самолетов авиакомпании «Победа», которую они планировали установить, противоречит требованиям законодательства. Об этом агенству ТАСС сообщила представитель ведомства Екатерина Короткова.

«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проведена соответствующая проверка, по результатам которой установлено, что авиакомпания «Победа» не планирует ввести такую плату», — подытожила Короткова.

Ранее «Победа» планировала отказаться от бесплатной раздачи бумажных стаканчиков после того, как Верховный суд РФ признал законность перевозки бесплатной клади весом более пяти килограмм. Введение платы за стаканчики для напитков в размере пяти рублей за штуку смогли бы нивелировать влияние новых затрат на тарифы. Как сообщал представитель лоукостера, ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 млн рублей.