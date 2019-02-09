«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета

С 14 февраля в силу вступают изменения в правила перевозки животных воздушными сообщениями авиакомпании «Аэрофлот». Новые требования предъявляются к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета — теперь они должны быть меньше (в тесноте, да не в обиде).

Согласно новым правилам перевозки, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров — ранее допускалось использование переносок размером не более 135 сантиметров. Размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров — прошлый показатель составлял 125 сантиметров. Вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 килограмм. Если общая масса больше, то перевозка питомца становится возможна только в багажном отсеке.

Новые правила перевозки животных направлены на повышение уровня безопасности и комфорта пассажиров. Обновленные стандарты позволят разместить питомца под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов. Кроме того, в случае нештатной ситуации нововведения позволят сохранить жизнь животному и уберечь его от возможных травм.

«Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создает препятствий для передвижения», — сообщает пресс-служба авиакомпании. В администрации также уточнили, что, при невозможности размещения животного под сиденьем, сумка-переноска должна быть пристегнута к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который находится у бортпроводника.

Отмечается, что пассажиры, которые планируют совершить перелет самолетами компании вместе с питомцами и приобрели билеты по 13 февраля включительно, могут совершить полет в соответствии со старыми требованиями.

Напомним, ранее стало известно, что лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади. Новые правила вступят в силу 18 февраля. А с 1 февраля 2019 года компания «Аэрофлот» вернула бесплатные алкогольные напитки для пассажиров эконом-класса, а еще пассажирам будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием».