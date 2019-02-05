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«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Лоукостер «Победа» рассказал том, что в феврале изменятся правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании. Новые правила вступят в силу 18 февраля. 

Пассажирам разрешат провозить в салоне одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4 см. В перечень входят следующие вещи:

  1. Дамская сумка или портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см;
  2. Букет цветов;
  3. Верхняя одежда;
  4. Лекарства и питание для ребенка в полете;
  5. Один костюм в портпледе;
  6. Детская люлька при перевозке ребенка;
  7. Используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска;
  8. Товары из магазинов DUTY FREE габаритами не более 10х10х5 см;

 

«Мы буквально в точности до запятой исполнили требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда», — говорит генеральный директор компании Андрей Калмыков. Однако он считает, что клиенты «Победы» были довольны и прежними правилами.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» прекратил продажу билетов на международные рейсы из Петербурга с вылетом после 28 февраля. В эти направления входили Кельн, Милан, Лондон, Стамбул, Пизу и Тбилиси. Возобновить полеты получится только в конце года. 


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