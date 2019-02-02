Россия оказалась самой опасной страной для туристов-соотечественников

Российский союз туриндустрии (РСТ) составил список стран, в которых случилось наибольшее количество происшествий с участием российский туристов. Данные были получены после анализа туристических направлений россиян за 2018 год. Лидирующую позицию занимает Россия — туристы-соотечественники именно в пределах своей страны пострадали больше всего.

За 2018 год зафиксировано 38 погибших и 70 пострадавших туристов-россиян, которые отдыхали в пределах своей страны. На втором месте «небезопасных» для россиян стран расположился Таиланд — 5 погибших и 13 пострадавших. Замыкает тройку лидеров Грузия, насчитавшая одного погибшего и 11 пострадавших. В список также попали Индия, Турция, Кипр, Индонезия, Италия, Казахстан и Польша. По подсчетам экспертов, российские туристы страдают не из-за терактов и происшествий криминального характера, а в результате несчастных случаев и ДТП, от которых «не застрахован никто и нигде». Также большинство трагедий происходит на воде — нередко туристы тонут, так как игнорируют предупреждения об опасности купания в конкретном месте или по причине неблагоприятных погодных условий. Много происшествий в горах — падение со скал, камнепады, лавины, переохлаждение и прочие неприятности.