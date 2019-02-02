Россия оказалась самой опасной страной для туристов-соотечественников
Российский союз туриндустрии (РСТ) составил список стран, в которых случилось наибольшее количество происшествий с участием российский туристов. Данные были получены после анализа туристических направлений россиян за 2018 год. Лидирующую позицию занимает Россия — туристы-соотечественники именно в пределах своей страны пострадали больше всего.
За 2018 год зафиксировано 38 погибших и 70 пострадавших туристов-россиян, которые отдыхали в пределах своей страны. На втором месте «небезопасных» для россиян стран расположился Таиланд — 5 погибших и 13 пострадавших. Замыкает тройку лидеров Грузия, насчитавшая одного погибшего и 11 пострадавших. В список также попали Индия, Турция, Кипр, Индонезия, Италия, Казахстан и Польша.
По подсчетам экспертов, российские туристы страдают не из-за терактов и происшествий криминального характера, а в результате несчастных случаев и ДТП, от которых «не застрахован никто и нигде». Также большинство трагедий происходит на воде — нередко туристы тонут, так как игнорируют предупреждения об опасности купания в конкретном месте или по причине неблагоприятных погодных условий. Много происшествий в горах — падение со скал, камнепады, лавины, переохлаждение и прочие неприятности.
За прошедший год несчастных случаев с российскими туристами по всем странам также было больше, чем других происшествий — 46, по этой причине погибло 35 и пострадало 34 россиянина. Лидирует в этой категории снова Россия — 22 несчастных случая за 2018 год. На дорогах произошло 18 аварий с участием российских туристов, погибло 13, пострадало 93 человека. Больше всего ДТП было вновь в нашей стране — 5.
«Разумеется, по этим цифрам не стоит делать вывод об опасности отдыха в нашей или в какой-либо из названных стран. По отношению к общему количеству туристов число трагедий во всех случаях ничтожно, если это слово здесь уместно», — поясняют эксперты Российского союза туриндустрии.
Напомним, в начале января на северо-западную часть Таиланда, где сосредоточены самые популярные курорты, пришел ураган «Пабук». Туристы покидали острова, в международном аэропорту Самуи была затруднена работа из-за наплыва пассажиров. Но россияне оставались и продолжали отдыхать. Тогда же был зафиксирован случай гибели российского туриста. Мы собрали фотогалерею неунывающих россиян, которым никакой ураган не помешает насладиться заслуженным отпуском.
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