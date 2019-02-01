Аналитики: самый дорогой отель России находится в Петербурге

Эксперты сервиса для планирования путешествий проанализировали, какие отели бронировали россияне этой зимой, и нашли, возможно, самые люксовые апартаменты страны. Самым дорогим отелем России стал «Талион Империал» в Петербурге — ночь в его номере обойдется в 700 тысяч рублей.

Отель «Талион Империал» расположен в здании дворца 17 века на Невском проспекте. Его гостям предлагаются круглосуточные услуги дворецкого, а самый дорогой номер занимает 240 квадратных метров и состоит из пяти комнат. В его стоимость входит доступ в спа-салон и лаундж, завтрак с икрой и шампанским в «тихой и умиротворенной атмосфере», высокие потолки, антикварная мебель и широкая кровать с балдахином.

«Отель пытается быть сверхпомпезными 5 звездами, с большой претензией. Огромные пространства, торжественные лестницы, мраморные полы, новодельные атланты внутри помещения», — комментируют гости отеля.

На втором месте в списке самых дорогих отелей России — московский отель «Хаятт Ридженси Петровский Парк» за 600 тысяч рублей за ночь. За такой ценник гостям предлагают «спокойные пастельные цвета, грамотные вкрапления люкса, ауру престижа и спокойствия» и «отличный бар на 14 этаже с видом на московские развязки».

Заключает тройку лидеров четырехзвездочный отель «Богатырь» в «Сочи Парке» — за ночь проживания в двухэтажном номере заплатили 260 тысяч рублей. В информации об отеле указано, что люкс этой категории «создан для истинных ценителей красоты», а в номере, помимо всего прочего, есть столовая-гостиная с террасой и массажный кабинет.