Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip составили список автобусных маршрутов России, по которым туристам придется ехать дольше всего. Автобусные маршруты в Петербург оказались самыми длинными в стране — в первые строчки рейтинга попали сразу четыре направления.

Эксперты проанализировали более трех тысяч междугородных автобусных маршрутов. Так, рейтинг возглавил рейс из Дербента в Петербург — его протяженность составляет 2706 километров. Вторую строчку забрал себе рейс из Махачкалы в Северную столицу — 2694 километра. Тройку лидеров завершает маршрут из Элисты в Петербург — 2367 километров, следующий за ним — четвертый (и последний) маршрут до Санкт-Петербурга — из Ставрополя. Его протяженность составляет 2245 километров.

Пятерку самых длинных автобусных маршрутов замыкает рейс из города Шуя (Ивановская область) в Ялту — 2223 километра.

«Протяженность 65% междугородных автобусных маршрутов не превышает 500 км, но есть в расписаниях автовокзалов и маршруты-рекордсмены, которые мы обнаружили в рамках исследования. Путь на автобусе на расстояние в 2000 км может занимать от полутора до двух суток, но несмотря на это, такие рейсы востребованы среди экономных пассажиров», — пояснил директор по маркетингу Алексей Теплов.

Напомним, в марте прошлого года Петербург возглавил рейтинг российских городов – лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018. А в ноябре аналитики выяснили, граждане каких стран чаще всего интересуются жильем и приобретают собственные квадратные метры в Петербурге.