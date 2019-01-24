«Победа» возобновит международные рейсы из Петербурга после осени 2019 года

Лоукостер «Победа» возобновить продажу билетов на международные рейсы из аэропорта Пулково после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами.

Возобновление продаж в весенне-летний сезон в настоящий момент не обсуждается. Необходимо изменить технологию досмотра самолетов авиакомпании. Это нужно для того, чтобы пограничная служба не тратила дополнительное время на проверку закрытых отсеков воздушного судна.

Напомним, в январе «Победа» прекратила продажу билетов на международные рейсы из Петербурга с вылетом после 28 февраля. В эти направления входили в Кельн, Милан, Лондон, Стамбул, Пизу и Тбилиси.