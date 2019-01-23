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S7 запускает несколько регулярных российских и зарубежных рейсов из Пулкова

Авиакомпания S7 Airlines откроет четыре новых направления из аэропорта Пулково: Пальма-де-Майорка, Барселона, Ницца и Анапа.

Рейсы из Петербурга в Пальма-де-Майорку будут выполняться по вторникам и пятницам с 26 апреля, а в Барселону по средам и воскресеньям с 28 апреля. 

С 1 июня стартуют перелеты в Ниццу — рейсы также будут осуществляться дважды в неделю, но пока не уточняется, по каким именно дням. Полеты из Петербурга в черноморский город-курорт Анапу начнутся с 26 апреля  до трех раз в неделю. 

Кроме того, с мая S7 Airlines откроет регулярные рейсы Петербург-Иркутск. Прямого авиасообщения между городами не было с 2012 года.

 


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