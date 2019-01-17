«Победа» прекратила продажу билетов на международные рейсы из Петербурга

Лоукостер «Победа» прекратил продажу билетов на международные рейсы из Петербурга. На сайте предлагают купить билета на февраль и март в Италию и Испанию через Москву.

Прямые рейсы на январские и февральские даты в Лондон и Стамбул пока доступны, но при попытке купить обратный билет в марте система предупреждает, что всё распродано.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова. Речь идет о перелетах в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси. По неподтвержденной информации, причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ.

По некоторым данным, пограничники перед отправлением требуют вскрывать все заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в самолете. Это затруднительно, поскольку компания использует заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки с самого начала полетов для сокращения времени уборки и досмотра самолета для обеспечения короткого разворота рейса, добавил собеседник.

В ведомстве заявили, что сотрудники авиакомпании отказывают в осмотре технических отсеков .