«Победа» может отменить все международные рейсы из Пулкова

Лоукостер «Победа» собирается прекратить международные рейсы из Пулкова с апреля 2019 года, пишет «Фонтанка». Причина — неправомерные, по мнению компании, задержки вылетов представителями силовых структур.

Так, 14 и 15 января все международные рейсы «Победы» задержали и потребовали вскрыть все заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне ВС.

Пока что компания официально не комментирует свои планы, но подтверждает причины задержки рейсов. Отмечается, что такое с компанией происходит в первый раз за 1,5 года полетов из аэропорта Пулково.

Время вылета очень важно для лоукостера — сокращенный график обслуживания самолетов позволяет повысить налет и в конечном счете увеличить количество билетов по доступным ценам для клиентов.

Сейчас «Победа» летает из «Пулково» в Жирону, Берлин, Пизу, Кельн и Тбилиси.