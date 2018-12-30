РЖД вводит «невозвратные» билеты, позволяющие экономить на поездках
С 20 января 2019 года начнут действовать новые «невозвратные» билеты. Проездные документы, которые нельзя вернуть, позволят сэкономить от 5 до 20% от стоимости поездки по обычному билету. Об этом сообщает пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания».
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Фото: РЖД ВКонтакте
«Невозвратные» тарифы начнут действовать на поездах с приобретением мест в вагонах СВ, купе и сидячих местах. Направления, выбранные для тестирования нововведения, пока не оглашаются, но сообщается, что после пилотного использования «невозвратные» билеты будут распространены на другие поезда РЖД с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.
Сообщается также, что такие билеты все-таки можно будет вернуть, но только в исключительных случаях — по болезни, смерти родственника или несчастного случая.
Напомним, в РЖД хотят продавать билеты на поезда за год до отправления (готовь сани летом!). Еще два года назад компания предоставила возможность приобретать билеты за 60 суток до отправления. В декабре 2017 года глубина продаж увеличилась до 90 дней.
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