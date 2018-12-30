РЖД вводит «невозвратные» билеты, позволяющие экономить на поездках

С 20 января 2019 года начнут действовать новые «невозвратные» билеты. Проездные документы, которые нельзя вернуть, позволят сэкономить от 5 до 20% от стоимости поездки по обычному билету. Об этом сообщает пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания».

«Невозвратные» тарифы начнут действовать на поездах с приобретением мест в вагонах СВ, купе и сидячих местах. Направления, выбранные для тестирования нововведения, пока не оглашаются, но сообщается, что после пилотного использования «невозвратные» билеты будут распространены на другие поезда РЖД с вагонами СВ, купе и с местами для сидения.

Сообщается также, что такие билеты все-таки можно будет вернуть, но только в исключительных случаях — по болезни, смерти родственника или несчастного случая.