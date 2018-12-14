СМИ: «Победа» хочет ввести плату за стаканчики для воды

Авиакомпания «Победа» планирует брать деньги за стаканчики для воды на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Нововведение связано со снижением дополнительных затрат в компании.

«На этой неделе авиакомпания обсуждала варианты новых правил по провозу ручной клади, чтобы не было противоречий с ФАП, но и рисков для безопасности не возникало. Все варианты в любом случае приведут к серьезным дополнительным затратам компании», — пояснил собеседник агентства. Также он добавил, что авиакомпания рассматривала возможность выдавать стаканчики для питьевой воды за пять рублей.

Источник в «Победе» пояснил, что компания тратит не менее 1 млн рублей в месяц на тару для питьевой воды. «При этом, если плата за стаканчики будет введена, питьевая вода останется по-прежнему бесплатной, можно будет наливать в принесённую с собой посуду», — добавил собеседник.

Напомним, ранее лоукостер «Победа» предложил Минтрансу ввести платную регистрацию в аэропортах России, а до этого из-за отклонения Верховным судом жалобы на решение суда первой инстанции, «Победа» пригрозила уменьшить ручную кладь до минимальных габаритов. С 28 октября лоукостер начал брать с пассажиров дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах.