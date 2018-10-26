Лоукостер «Победа» отменил рейсы из Петербурга в Тбилиси

Лоукостер «Победа» отменил рейсы в Тбилиси из Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период с 26 октября по 1 ноября 2018 года. Это связано с отказом грузинских авиационных властей выдать разрешения на полеты.

Ранее «Победа» получила разрешения МИД РФ на полеты в столицу Грузии. Авиаперевозчик начал продавать билеты по этому направлению в июле 2018 года. На данный момент забронировано свыше 17 000 билетов, пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителя перевозчика. Компания приступила к оповещению клиентов об отмене рейсов и возвращению денег.

Причина отказа грузинских властей «Победе» в разрешении на полёты в сообщении не называется. При этом грузинская авиакомпания Georgian Airways уже получила симметричное разрешение от России на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы РФ, подчеркивает компания.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» запустила прямые рейсы из Петербурга в Милан. В начале сентября лоукостер изменил тариф на провоз багажа после требований ФАС. Авиакомпания увеличила плату за 10 кг багажа с 499 до 777 рублей. Компания пошла на эту меру из-за требования ведомства снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.