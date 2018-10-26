Между Петербургом и Иматрой запустили регулярный автобус

«Пассажиравтотранс» запустил регулярные автобусные рейсы в Иматрe (Финляндия). Рейсы отправляются с Обводного канала в 7:00 каждую пятницу и воскресенье. Всего поездка займет шесть часов. Из Иматры автобус будет выезжать в 14:00. Ранее стало известно, что между Петербургом и Петрозаводском запустили новый автобусный маршрут от компании Ecolines. Рейсы в карельскую столицу будут отправлять с 22 ноября по 24 декабря и с 11 января по 28 февраля.

Из Петербурга также пустят скоростной поезд «Ласточка» до Выборга, Сортавалы и горного парка Рускеала, а в Финляндии создали специальную рабочую комиссию по организации железнодорожного маршрута между Петербургом и аэропортом Хельсинки (Вантаа).

Между Берлином и Петербургом также пустят прямой поезд, который также будет проезжать через Калининград и уже проложенные ветки в Прибалтике и Польше, а скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года.