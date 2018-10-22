В России предупредили о риске полной остановки работы авиакомпаний

Авиакомпания «Сибирь» предупредила о возможности полной остановки работы российских авиакомпаний. Угроза возникла из-за планов Минтранса внедрить обязательное хранение данных пассажиров на российских серверах, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо гендиректора «Сибири» Владимира Объедкова в адрес Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Министерство транспорта разработало законопроект, согласно которому с 2020 года бронирование, продажа билетов и регистрация на внутрироссийские рейсы должны проходить через серверы, находящиеся на территории страны. Переход на эту систему может занять до четырех лет и станет затратным для авиаперевозчиков.

Помимо этого иностранные провайдеры могут не захотеть финансировать перенос серверов в Россию, а отечественные интернет-компания пока не способны обеспечить работу авиакомпаний в глобальных авиационных альянсах - например, таких как Sky Team и One World. По этой причине S7 может потерять возможность продавать билеты на свои внутренние рейсы через иностранных партнеров по One World, в результате чего авиакомпания будет ежегодно терять не менее 5 миллиардов рублей выручки.