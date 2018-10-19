Петербургские туроператоры ждут разрешения отправлять туристов в Египет

Уже в ближайшие зимние каникулы петербуржцы смогут отправиться на отдых в Египет — в случае если власти дадут разрешение на полеты чартерных рейсов, которое ждут петербургские туроператоры.

Ранее во время переговоров глав Египта и России президент Владимир Путин заявил о возможном возобновлении полетов и отдыхе россиян на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.

По словам заместителя директора Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Павла Румянцева, если власти решат этот вопрос в ближайшее время, турагентства смогут восстановить прерванные связи с египетскими коллегами. При этом стоимость путевок будет привязана к курсу доллара. По предварительным расчетам, примерная цена семидневного отдыха будет начинаться от 50 тысяч рублей.

Помимо этого условия отдыха для россиян будут зависеть от египетских отельеров и от тех условий, на которые они готовы пойти. В последние годы среди туристов в Египте чаще всего можно было встретить немцев и англичан.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией прекратили после теракта 31 октября 2015 года, когда самолет, направлявшийся из Петербурга в Шарм-эль-Шейх потерпел крушение на севере Синайского полуострова. В марте 2018 года Путин подписал указ о возобновлении полетов к Красному морю. Россиян в Египет доставляют самолеты «Аэрофлота» в аэропорт Каира с последующими трансферами в отели Шарм-Эль-Шейха и Хургады и обратно. Первый вылет в Каир состоялся 11 апреля.