Сбербанк и ВТБ создадут новую авиакомпанию

По поручению правительства Сбербанк и ВТБ создадут собственную авиакомпанию, которая, как предполагается, войдет в пятерку крупнейших в России. Специализироваться новый авиаперевозчик будет на внутренних рейсах без пересадок в Москве, пишут «Ведомости».

Предполагается, что запуск новой авиакомпании усилит конкуренцию на рынке, что может положительно сказаться на стоимости авиабилетов. Как пишет издание The Bell, постепенно российский рынок авиаперевозок будет двигаться в сторону советской модели, где региональные маршруты полностью субсидировались государством и стоимость авиабилетов была очень и очень низкой. После развала СССР жители регионов (особенно отдаленных) не могут долететь до пункта назначения минуя пересадку в столице.

Сейчас банки создают бизнес-план, определяют облик будущей компании и варианты по составу акционеров. В сентябре консультантом проекта стала компания Bain & Company, которая до конца года определит состав аэропортовой сети и выберет самолеты, которые сформируют флот перевозчика.