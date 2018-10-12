Лоукостер «Победа» запустил прямые рейсы из Петербурга в Милан. Самолеты будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Некоторые билеты уже доступны от 3 003 рублей в одну сторону.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа» изменил тариф на провоз багажа после требований ФАС. Авиакомпания увеличила плату за 10 кг багажа с 499 до 777 рублей. Компания пошла на эту меру из-за требования ведомства снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс.

С 28 октября «Победа» начнет брать с пассажиров дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах. В начале августа Верховный суд запретил авиакомпании вводить ограничения на бесплатную ручную кладь – пассажиры смогут брать с собой в салон самолета рюкзаки, дамские сумочки и прочие вещи, полный перечень которых перечислен в Федеральных авиационных правилах.