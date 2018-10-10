С 22 октября РЖД вводит зимний график движения поездов и запускает две дополнительные пары «Ласточкек» из Петербурга в Выборг. Таким образом, по маршруту будут курсировать шесть пар скоростных поездов по рабочим дням и семь пар по выходным дням. Первый поезд с Финляндского вокзала отправится в 7:55, а последний - в 20:40

Ранее стало известно,что между Петербургом и аэропортом Хельсинки (Вантаа) запустят новый железнодорожный маршрут. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая выяснит, возможно ли открыть железнодорожную ветку, которая прошла бы между двумя городами.

Сейчас между Хельсинки и Петербургом курсирует скоростной поезд «Аллегро». С 17 мая автобусный перевозчик Lux Express изменил схему маршрута Хельсинки — Петербург и начал останавливаться в аэропорту Вантаа. Поездка таким образом увеличилась на 21 километр и составила около семи часов. Время прибытия и стоимость остались прежними.

Помимо этого между Берлином и Петербургом пустят прямой поезд, который также будет проезжать через Калининград и уже проложенные ветки в Прибалтике и Польше, а скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года.