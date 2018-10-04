Между Петербургом и аэропортом Хельсинки планируют запустить новый ж/д маршрут

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии изучит возможность открыть новый маршрут между Петербургом и Финляндией. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая выяснит, возможно ли открыть железнодорожную ветку, которая прошла бы из аэропорта Хельсинки-Вантаа через Порвоо в Коуволу.

Сейчас между Хельсинки и Петербургом курсирует скоростной поезд «Аллегро». С 17 мая автобусный перевозчик Lux Express изменил схему маршрута Хельсинки — Петербург и начал останавливаться в аэропорту Вантаа. Поездка таким образом увеличилась на 21 километр и составила около семи часов. Время прибытия и стоимость остались прежними.

Ранее стало известно, что между Берлином и Петербургом пустят прямой поезд, который также будет проезжать через Калининград и уже проложенные ветки в Прибалтике и Польше, а скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года.